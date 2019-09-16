الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسفعٌلت صحة حفر الباطن خدمة "وصفتي” في 20 مركزاً صحياً في المحافظة، " وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من خلال ضمان جودة وسلامة الأدوية وسهولة الحصول عليها .وتقوم خدمة "وصفتي "على أساس تمكين المريض من استلام الدواء من أقرب صيدلية مشتركة في خدمة "وصفتي" بالقطاع الخاص من خلال منصة إلكترونية تقوم بربط المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بهذه الصيدليات.// انتهى //09:22ت م0017