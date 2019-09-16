بيروت 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإدانة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاعتداء الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية واعتباره تصعيداً خطيراً ينذر بتوسع رقعة الصراعات في المنطقة.وأشارت الصحف إلى إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بيان أمس أن تقدما تم إحرازه بشأن إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا على الحدود مع تركيا.وأخبرت عن إصابة 64 فلسطينيًا برصاص قوت الإحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت مع شبان فلسطينيين في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس.وتحدثت صحف الإثنين عن إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل أفراد مجموعة إرهابية وإصابة 3 من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار بمحافظة شمال سيناء.ولفتت إلى تأكيد منظمة التعاون الإسلامي أمس بعد اجتماع طارىء في جدة رفضها المطلق وادانتها الشديدة لاعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريح له أمس أن هناك تقدمًا هائلاً جار إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.// انتهـى //09:35ت م0020