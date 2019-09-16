جدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسيرعى معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، بمقر فرع الجامعة بالفيصلية بجدة غداً، توقيع 120 عقداً من البرامج البحثية بالجامعة للعام الجامعي الجاري 1440- 1441هـ .وأفاد عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور عمر المغربي، أنه سيتم توقيع 20 عقداً من ضمن برامج الشراكة البحثية الدولية والصناعة، الذي يتضمن وجود شريك من الصناعة لضمان نقل مخرجات هذه المشاريع إلى سوق العمل، ومشاركة البحوث العلمية بالجامعة في رفع نسبة الاقتصاد المعرفي في الاقتصاد الوطني، إضافةً إلي توقيع 100 عقد ضمن مشروع برنامج الأبحاث المتميزة في المجالات العلمية التطبيقية المختلفة.وأشار الدكتور المغربي إلى أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن اهتمام وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي لمحور الدراسات العليا والبحث العلمي المتضمن تهيئة بيئة تعليمية وبحثية تخصصية ومستقبلية للباحثين والعلماء لإنتاج المعرفة واستثمارها وتطوير نوعية البحث العلمي في الجامعة، وبما يتوافق مع سياسات وزارة التعليم في تطوير البحث العلمي بالجامعات السعودية .// انتهى //09:35ت م0021