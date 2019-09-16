رام الله 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس دولة فلسطين محمود عباس مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وعبر فيه عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو"، وأكد وقوف فلسطين حكومةً وشعبًا مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.وسلطت الضوء على قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التصدي لإعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.وسلطت صحف الضوء على تأكيدات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن القيادة ستعد كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات قد انتهت، ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات.وأولت صحف هذا النهار اهتمامًا ، بتحذيرات وزارة الخارجية الفلسطينية ، المجتمع الدولي من مخاطر هستيريا الاستيطان الإسرائيلية لضم مناطق "ج"، داعية الجهات كافة للحذر الشديد مما يجري في الميدان من حرب مفتوحة لابتلاع هذه المناطق، ومحاولة فرض حقائق لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الضفة الغربية المحتلة.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:43ت م0022