نجران 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، طلابها في المدارس الحكومية والأهلية من المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في أولمبياد إبداع 2020م، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم.وأبانت الإدارة أن التسجيل مُتاح من خلال موقع المسابقة http://mawhiba.sa/ibdaa واشترطت أن يكون للطالب والطالبة مشروع علمي يقدم بشكل فردي أو جماعي، حيث يمكن المشاركة في مجال علمي واحد من أصل 22 مجال، علماً بأن التسجيل متاحاً حتى تاريخ 29 من الشهر الحالي .// انتهى //09:43ت م0023