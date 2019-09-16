الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واستقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال في مركز الأجفر بمحافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل ابتداءً من يوم غدٍ، ولمدة يومين، ضمن إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //10:45ت م0039