الداير بني مالك 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسدشّن محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر لبدة أمس، فعاليات الاحتفال باليوم العالي للإسعافات الأولية والمقام تحت عنوان: " الإسعافات الأولية لكل شخص، في كل مكان"، بحضور عدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة.وبدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقي مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الاحمر بجازان والمتحدث الرسمي بالمنطقة بيشي الصرخي، كلمة الهيئة رحب فيها بالحضور، مبيناً أن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الاولية يأتي حرصاً من الهيئة لنشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية و تشجيع أفراد المجتمع وتعليمه على أساسيات الإسعافات الأولية، وأهميتها وطرق التعامل السريع مع الأحداث والإصابات التي يتعرض لها الأشخاص، وفقاً لعدد من الخطوات العلمية والمهارات، إضافة لعرض أهم الحالات الإسعافية وأساليب التعامل معها وقت حدوثها مثل حالات الإغماء وانسداد التنفس وغيرها الكثير من الحالات الطارئة.بعد ذلك قدم مجموعة من المدربين بهيئة الهلال الاحمر بجازان، محاضرة بعنوان: " الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي" تحدثوا خلالها عن ماهية الإسعافات الأولية، وأساسيات وقواعد الإسعافات الأولية، والطرق الصحيحة في التعامل مع الحوادث الطارئة، والمفاهيم الخاطئة أثناء ممارسة الإسعافات الأولية، تخلل ذلك تطبيق عملي لعملية الإسعافات الأولية.وفِي ختام الحفل، تسلم محافظ الداير بني مالك درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان، مقدماً شكره لمنسوبي الهيئة على جهودهم المبذولة في العمل الميداني والتدريبي والتوعية والتثقيف لأبناء المحافظة وغيرها من محافظات المنطقة.// انتهى //10:49ت م0041