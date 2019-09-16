الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واستحتفي "وزارة الصحة" يوم غدٍ، بفعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"، وذلك بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة تحت شعار "تحدث لسلامة المريض"، الذي يصادق يوم الـ 17 من شهر سبتمبر من كل عام.وتستهدف الفعاليات، المرضى والممارسين الصحيين في جميع الأقسام والتخصصات في المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، بهدف رفع معايير سلامة المرضى، وتشمل عدد من الموضوعات في الصيدلة والجودة ومكافحة العدوى والمختبرات والتمريض والأشعة والأسنان والجراحة، إضافة إلى التوعية بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للمرضى.وتتضمن الفعاليات، إقامة ورش عمل ومحاضرات، إلى جانب نشر صور فوتوغرافية وانفوجرافيك في هاشتاق الفعالية في تويتر #اليوم العالمي لسلامة_المرضى.وتعـد سلامة المرضى، إحدى أهم أولويات منظومة الصحة باعتبارها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، كما أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد أحد مبادرات منظومة الصحة لتحسين الرعاية الصحية، وإنفاذًا لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، حيث يُمثل المركز المرجعية الوطنية في جميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية، ويعمل على وضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، والتأكد من تناغمها مع مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.10:57ت م0043