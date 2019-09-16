الأحساء 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسنظم منتدى الأدب الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء أول أمس, الأمسية الحادية عشرة من أمسيات المنتدى، بمشاركة الشاعرتين لطيفة عمر, وتهاني المبيريك، وأدارت الأمسية حافظة الجوفو ، وذلك على مسرح عبدالرحمن المريخي بمقر الجمعية.وأوضح رئيس المنتدى راشد القناص أن الشعر النسائي يعد ظاهرة إيجابية واجتماعية أعادت النبض إلى الحركة الشعرية، معبراً عن شكره لجمعية الثقافة والفنون على دعمها الدائم للمواهب والمبدعين والشعراء.وفي ختام الأمسية جرى تكريم الشاعرتين وعدد من الإعلاميين وأعضاء الجمعية والمنتدى.// انتهى //10:58ت م0044