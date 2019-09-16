جدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.ويشمل التنبيه محافظة جدة، القنفذة، والليث، ورابغ، وخليص، وبحرة، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.// انتهى //11:12ت م0048