الأمم المتحدة 17 محرم 1441هـ 16 سبتمبر 2019م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الليلة الماضية ، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي "إن الأمين العام يدين الهجمات التي وقعت يوم السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية".// انتهى //11:13ت م0049