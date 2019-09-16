الجزائر 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتحديد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يوم 12 ديسمبر القادم موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، متعهدا بتوفير كافة الشروط لضمان نزاهتها.واهتمت بانتخابات الرئاسة التونسية أمس وانحصار التنافس في الدور الثاني قيس سعيد ونبيل قروي ، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في التصويت وصلت إلى 45 بالمائة.وتناقلت إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بمحافظة شمال سيناء.ورصدت صحف الإثنين ردود الأفعال العربية والدولية المنددة بالهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.وفي الشأن الدولي، تطرقت إلى تأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس قرب التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط تواصل الانشقاقات في صفوف حزبه.// انتهى //11:20ت م0053