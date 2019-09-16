لندن 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بالإدانات الدولية حول الهجمات الإرهابية على معملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة وتأثير تلك الاعتداءات على إمدادات النفط العالمية والسلام والاستقرار بالمنطقة.ونقلت الصحف إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّ الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للردّ على الهجوم الذي استهدف معملين لأرامكو والذي حمُلت واشنطن، إيران مسؤوليّته.ولفتت الصحف الانتباه إلى قفز أسعار النفط إلى أعلى معدلاتها منذ أربعة أشهر إثر الهجمات الإرهابية على معملي النفط لأرامكو ما أدى إلى خفض امدادات النفط في العالم بنسبة 5 %.وتناولت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يعتقد أن بإمكانه إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع، وإنه يعمل على ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وأن الخروج دون اتفاق ليست النتيجة التي يريدها على الإطلاق.// انتهى //12:36ت م0065