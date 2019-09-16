الكويت 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 52ر92 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5632 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر1%.وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر159 مليون سهم تمت من خلال 7285 صفقة نقدية بقيمة 9ر42 مليون دينار كويتي (نحو 141 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 71ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 82ر4726 نقطة بنسبة 14ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر67 مليون سهم تمت عبر 2357 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 4ر16 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر133 نقطة ليصل إلى مستوى 57ر6100 نقطة بنسبة 15ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر92 مليون سهم تمت عبر 4928 صفقة بقيمة 9ر37 مليون دينار (نحو 7ر124 مليون دولار).// انتهى //13:11ت م0068