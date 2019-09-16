الدمام 17 محرم 1441هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسينظم النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية الأربعاء المقبل, فعاليات اللقاء الثقافي الأول تحت عنوان "الروائي ليف تولستوي.. قلم سلام" ضمن برنامج "رواق حكايا"، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين، وذلك في مقر النادي بالدمام.وأوضح رئيس النادي محمد بودي، أن برنامج "رواق حكايا" عبارة عن لقاءات نصف شهرية يجري من خلالها استضافة المختصين بالشأن الثقافي والأدبي، مشيراً إلى أن روايات الأديب الروسي ليف تولستوي ستكون للطرح والمناقشة، حيث يُعد من عمالقة الروائيين في روسيا، ومصلحاً اجتماعياً ومفكراً أخلاقيّاً وداعيةَ سلام.//انتهى//13:12ت م0069