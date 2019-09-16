برلين 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأدانت ألمانيا بشدة الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها اليوم إن "مثل هذا الهجوم على البنية التحتية المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية غير مبرر ".وأضافت أن هذا الاعتداء "يؤدى إلى تفاقم التوترات وهو على النقيض من وقف التصعيد الذي نحتاج إليه بشدة بالمنطقة ".// انتهى //13:13ت م0070