الخفجي 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم في محافظة الخفجي حملة "شرقية جميلة بلا أنقاض"، بحضور محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع, ورئيس البلدية بالمحافظة المهندس محمد الحميداني, ورئيس المجلس البلدي خالد العنزي .وأوضح الهزاع أن الحملة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، تهدف إلى إزالة جميع الأنقاض والمخلفات وجميع الملوثات البصرية بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتحسين المشهد الحضري للمحافظة وسط بيئة حضارية ذات طابع إنساني خالي من التشوهات.وبين أن الحملة تشمل جميع أحياء المحافظة السكنية والساحات العامة والمراكز التابعة ومنطقة الصناعية وسوق الماشية وفق الجدول الزمني المعد لذلك.وأشار الهزاع إلى أن الاستعداد والتحضير للحملة تم بعقد اجتماعات موسعة بين البلدية والجهات ذات العلاقة لحصر جميع المواقع التي تتواجد بها أنقاض وملوثات بصرية حتى يمكن رفعها تدريجياً من جميع نقاط التجمعات وتسوية ومسح الأراضي بعد رفع الملوثات منها.// انتهى //13:16ت م0073