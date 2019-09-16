أبها 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واستبدأ غداً، أعمال جلسات "المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة"، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع إمارة منطقة عسير في مدينة أبها.ويشارك في المؤتمر الذي يرعى فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، تحت شعار " البيئة والتنمية المستدامة في منطقة عسير"، 50 خبيراً ومختصاً من 17 دولة، يمثلون شخصيات بيئية من عدة دول عربية وعالمية، منها: أمريكا واليابان وأستراليا وإسبانيا والمغرب وعمان والأردن والسودان وملاوي والبرازيل وجنوب أفريقيا واليونان وألمانيا والهند ومصر ولبنان وفلسطين، إضافة إلى المملكة.ويهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى الخميس المقبل، إلى مناقشة 6 موضوعات رئيسة، تشمل: التنمية العمرانية من منظور بيئي، والمحافظة على الغابات وتنميتها، والتنمية الريفية، والحياة الفطرية، والسياحة البيئية، إضافة إلى الإدارة المستدامة لمصادر المياه.وتتضمن فعاليات المؤتمر، عقد 14 جلسة علمية، و 55 محاضرة مختصة؛ للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة والغابات والتشجير، إلى جانب مناقشة السياحة البيئية وتنمية المتنزهات الوطنية والسياحة الزراعية، وتقييم فرص الاستثمار السياحي في البيئات الجبلية، ومواجهة التحديات التي تواجه البيئات الساحلية والبحرية والبرية، وتنمية الغطاء النباتي ومعالجة التصحر، إضافة إلى استعراض تجارب عملية تسهم في دعم جهود التنمية العمرانية والريفية، وتفعيل برامج المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة.يذكر أن فعاليات المؤتمر تعـد فرصة مميزة لإلقاء الضوء على الجهود المبذولة والتوجهات المستقبلية لقطاع البيئة، بوصفها عامل جذب اقتصادي وسياحي، وأهمية تطويرها لاستقطاب الاستثمارات السياحية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى التعريف بالموارد البيئية، والاستفادة من التجارب الدولية لتحقيق التنمية في البيئات الجبلية.// انتهى //13:28ت م0076