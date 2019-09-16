الرياض 17 محرم1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اجتماعه الرابع بمقر ميناء جدة الإسلامي، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.واطلع المجلس في مستهل الاجتماع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها عرض حالة سير المبادرات وخطة التحول بالهيئة العامة للموانئ شملت أكبر 10 مشاريع في مبادرة برنامج تطوير البنية التحتية، وكذلك العرض التشغيلي لأداء الموانئ خلال الفترة المنقضية من عام 2019م.كما اطلع المجلس على العرض المالي خلال الفترة الماضية من عام 2019م وميزانية العام المالي 2020م، واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ خلال اجتماعه الرابع عدداً من الموضوعات المهمة .يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، يسعى إلى المساهمة في رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية وتطوير أدائها وإنتاجيتها، بالإضافة إلى ممارسة أعمالها على أسس ومعايير تجارية لجذب الاستثمار وزيادة إيرادات الدولة، بما يتناغم مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وفق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030م.// انتهى //13:30ت م0077