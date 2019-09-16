ثقافي / "ماذا تعرف عن السعودية؟ ".. مسابقة ثقافية لطلاب المنح الدراسية بجامعة الحدود الشمالية
الاثنين 1441/1/17 هـ الموافق 2019/09/16 م واس
عرعر 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس
ينظم نادي المنح الدراسية بجامعة الحدود الشمالية يوم الجمعة المقبل, مسابقة ثقافية تاريخية بعنوان " ماذا تعرف عن السعودية؟"، وذلك في صالون سكن الطلاب بمدينة عرعر .
وأوضحت العمادة أن المسابقة تشمل تأسيس المملكة والتقدم الذي شهدته وغيره من المنجزات ,مشيرة إلى أن ذلك بهدف توسيع دائرة الاهتمام الثقافي لطلاب المنح بالمملكة.
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13:31ت م
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