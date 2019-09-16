عرعر 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسينظم نادي المنح الدراسية بجامعة الحدود الشمالية يوم الجمعة المقبل, مسابقة ثقافية تاريخية بعنوان " ماذا تعرف عن السعودية؟"، وذلك في صالون سكن الطلاب بمدينة عرعر .وأوضحت العمادة أن المسابقة تشمل تأسيس المملكة والتقدم الذي شهدته وغيره من المنجزات ,مشيرة إلى أن ذلك بهدف توسيع دائرة الاهتمام الثقافي لطلاب المنح بالمملكة.// انتهى //13:31ت م0078