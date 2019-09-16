الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسكشف الخبير العالمي في رياضة الفلوربول بالاتحاد الدولي للعبه ستين هومان أن رياضة الفلو ربول ، من الرياضات التي يمكن ممارستها في الملاعب المغطاة والمكشوفة، وتعد من الرياضات الجماعية القديمة منذ أكثر من 50 عاماً ، وتتناسب بشكل كبير مع ذوي الإعاقة فكرياً ، ولها اتحاد دولي يضم 74 دولة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب للكشف عن رياضة الفلو ربول التي ستشارك بها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولأول مرة في الألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 .وأوضح هومان أن عام 2011 شهد توقيع بروتكول للشراكة بين الاتحاد الدولي للفلو ربول والأولمبياد الخاص الدولي ، وتم اعتمادها كرياضة ضمن رياضات الأولمبياد الخاص منذ ذلك التاريخ ، مشيراً إلى أن الفلو ربول دخلت كرياضة استعراضية في الألعاب العالمية الشتوية في كوريا الجنوبية عام 2013 ، ولاقت نجاحاً كبيراً أدخلها بشكل رسمي لبرامج الأولمبياد الخاص الذي يشهد مشاركة 52 دولة ، ويمارس تلك الرياضة في الأولمبياد الخاص 24 ألف لاعباً ضمن الـ 5 ملايين لاعب ولاعبة الذي ينتمون إلى الأولمبياد .وعبر مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية الدكتور عماد محيى الدين ، عن سعادته لإدخال رياضة الفلو ربول ضمن الرياضات الشتوية التي تمارس في مختلف برامج المنطقة ، وتضاف إلى الهوكي الأرضي ، بحيث يمكن المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية برياضتين جماعيتين الهوكي الأرضي والفلو ربول ، إضافة إلى الجري على الجليد, مشيراً إلى أن هناك دورة تدريبية إقليمية لهذه الرياضة لمدة 3 أيام بمشاركة مدربين من 13 دولة عربية ، تهدف إلى إدخالها بشكل رسمي إلى الرياضات التي تمارس في برامج دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بهدف المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 ، وسوف تقام كأس أقليمية بمصر لاختيار الدول المشاركة في تلك الألعاب في فبراير 2020 .وكشف محى الدين صحفي بأن تلك الرياضة تدخل المنطقة لأول مرة باعتبارها رياضة شتوية ضمن الرياضات الشتوية الجماعية التي تمارسها برامج المنطقة مثل الهوكي الأرضي ، والتي شاركت دول المنطقة في تلك الرياضة منذ الألعاب العالمية الشتوية التي أقيمت في ألاسكا 2001 ، و في ناجانو باليابان 2005 وايدهو بأمريكا 2009 ، وكوريا الجنوبية 2013 وكانت آخر الألعاب العالمية الشتوية التي شهدت مشاركة برامج المنطقة في الهوكي الأرضي بالنمسا 2017 ، ونظراً لأن السويد لا تمارس الهوكي الأرضي فتم استعواض الرياضة الجماعية بالفلو ربول ، وهو ما دفع بالرئاسة الاقليمية إلى ادخالها لأول مرة بالمنطقة.وأوضح أن رياضة الفلوربول قريبة الشبه من الهوكى الأرضى ، حيث يتكون الفريق من 5 لاعبين وتنتهي عصا اللعب بما يشبه المضرب مصنوع من البلاستيك المقوى ، وهناك مرمى بشبكة أبعاده ( 160×115×60 ) سنتميتر, فيما تصنع الكرة من البلاستيك ولذلك هي رياضة آمنة ويمكن ممارستها على أى ملعب ، ومدة المباراة تبدأ من 8 دقائق لمباريات التقسيم ، أما المنافسات فتقام على شوطين مدة كل شوط 10 دقائق ، فيما تكون مدة المباراة النهائية 12 دقيقة وآخر دقيقتين يتم فيها إيقاف الساعة .// انتهى //15:07ت م0133