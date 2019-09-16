الأحساء 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واساختتمت جمعية التنمية الأسرية "أسرية" في محافظة الأحساء أمس، برنامج "أمومة", بحضور 60 سيدة، وذلك في مقر الجمعية بالمحافظة.وأوضحت مشرفة البرنامج سميرة المطلق، أن البرنامج هدف تدريب المدربات المعتمدات على حقائب الأم المربية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز دور الأسرة، وتمكينًا للبيئات الاجتماعية والتعليمية في كل مناطق المملكة من تقديم برامج تخصصية, لتأهيل الأمهات على الدور التربوي المنشود.وأفادت المطلق، أن البرنامج شمل إعداد وتأهيل المدربات، والأمهات في مجال التربية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدات من المشروع بلغ نحو 3675 سيدة، استهدف 1200 سيدة بالأحساء، ونفذ البرنامج في 25 بيئة، لافتة الانتباه إلى أنه جرى اختيار 4 مدربات للفوز من ذوات الخبرة في مختلف التخصصات والمجالات التربوية والنفسية والاجتماعية وتحديد أفضل ثلاث بيئات للفوز بالمسابقة، وتكريم 36 مدربة.// انتهى //15:09ت م0135