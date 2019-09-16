السيح 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسرأس محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، اجتماع اللجنة الأمنية للاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 .ونوه الماضي في مستهل الاجتماع باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وحرصه على متابعة ما سيقدم من فعاليات وبرامج للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية ، مؤكداً على أهمية تفاعل مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص من حيث إقامة فعاليات تواكب هذه المناسبة الغالية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض جدول أعمال اللجنة والفعاليات والبرامج المعدة من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء باليوم الوطني واستعدادات الأجهزة الأمنية وفقاً للخطط الأمنية والميدانية المعدة.وشدد محافظ الخرج في ختام الاجتماع على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة والقطاعات والتنسيق والربط المباشر فيما بينها ، ورصد ومتابعة المخالفات والسلبيات التي قد تحدث وضبطها وإحالتها لجهات الاختصاص .// انتهى //15:15ت م0138