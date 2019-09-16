سيهات 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسنفذت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف، خلال العام الماضي 1440هـ، 1292 زيارة وجولة على المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وحفاظاً على السلامة والصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن هذه الزيارات تأتي ضمن البرنامج المكثف التي تعمل عليه البلدية طوال العام، للاهتمام بالصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة.وأكد الحسيني حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبين ميدانياً، ومتابعتها المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة, مشدداً على تطبيق الاجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.من جانبه، أفاد رئيس بلدية سيهات المهندس فواز بن متعب المطيري، أن المنشآت الصحية في سيهات والنابية تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن خطط مجدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات والنقاط الحرجة، مشيراً إلى أن البلدية نفذت خلال تلك الفترة 1292 زيارة ميدانية للمنشآت الغذائية والمحلات، نتج عنها مخالفة 232 محلاً وإتلاف 1475 كيلو جرامًا و 131 لترًا، و 217 علبة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى استبعاد 11 عاملًا بسبب إصابتهم بأمراض تمنعهم من العمل، إضافة إلى إصدار وتجديد ونقل ملكية 535 رخصة، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات البلدية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة من خلال مركز 940.// انتهى //15:17ت م0139