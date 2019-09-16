الدمام 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأبرمت أمانة المنطقة الشرقية ٢١ عقدًا مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع تنموية في حاضرة الدمام بقيمة إجمالية تبلغ ٢٢٧مليون ريال, حيث تأتي هذه المشاريع التي تنفذ في الخبر والدمام والظهران، ضمن اهتمام الأمانة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وأوضح معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المشاريع تشمل مشروع استكمال جسر الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام, وعدد من مشاريع الطرق والسفلتة وأرصفة عدد من الطرق في مدينة الظهران، ومشاريع تنمية المخططات السكنية بالخبر، وسفلتة وأرصفة المنح بالخبر والدمام، وفتح شوارع بالمخططات السكنية بالدمام، إضافة إلى إنشاء العديد من مشاريع المباني وجسور المشاة ومشاريع خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مدن الحاضرة.وأكد أن المشاريع تأتي لخدمة المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى، مشددًا على حرص الأمانة على تنفيذها وفق أعلى مقاييس الجودة والجدول الزمني المرسوم لها.// انتهى //15:18ت م0140