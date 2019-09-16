جدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واستقيم جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة ، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وبدعم من مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية برنامجاً يُعنى بتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بشكل أسبوعي على مدى ثلاثة أيام ، وذلك بمقر الجمعية وخارجها ، بمشاركة عدد من المدربين والمدربات المعتمدين بالجمعية .وأقامت الجمعية منذ تأسيسها أكثر من 1365 دورة تدريبية لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج ، استفاد منها أكثر من 44,506 متدربين ومتدربات خلال السنوات الماضية ، حيث بلغ عدد من تم تدريبهم عبر التدريب الصفي 40,608 متدربين ومتدربات، في حين استفاد من التدريب عبر منصة عامر الإلكترونية 3898 متدربًا ومتدربة .وتسعى الجمعية من خلال هذا البرنامج للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، التي تهتم بالرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج ، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها ، التي تساعدها على مواجهة تحديات الحياة الزوجية وتحقيق السعادة والاستقرار الأسري .وأُعد هذا المشروع لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج لبناء أسرة آمنة ومستقرة ، وهو عبارة عن دورة بخمسة محاور لمدة 3 أيام، تتناول الدورة الحديث في جميع جوانب الحياة، الدينية ، والنفسية ، والاجتماعية ، والأسرية ، والاقتصادية ، والصحية ، وتقدم من خلالها تجارب حية من الواقع المعاصر تحاكي أفراد المجتمع ، فيما أوضحت الدراسات الاستقصائية بالجمعية أنَّ 95% ممن حصلوا على الدورة يعيشون حياةً أسرية مستقرة ، علمًا بأن المشروع اتسع ليشمل الأسرة على كافة الأصعدة اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا.يذكر أنَّ المودة حصلت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية على تميز برامجها وخدماتها المقدمة للأسر، وتقدم خدماتها للمستفيدين مدة 13 ساعة في اليوم، كما تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء 920001426، وخدمة الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين، وتقديم الاستشارات الهاتفية عبر مختصين ومختصات في الاستشارات عبر الرقم الموحد وعبر موقعها www.almawaddah.org.sa وتستقبل الاستشارات الهاتفية على الرقم 920001421.// انتهى //15:21ت م0142