الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية أنه سيتم تدشين انطلاق موسم سباقات الرياض والكشف عن تفاصيل (كأس السعودية) في حفل سيقام بالعاصمة السعودية الرياض في 30 سبتمبر الجاري موضحاً أنه سيتم إضافة ثلاثة أشواط على مسار عشبي يتم إنشاؤه لأول مرة في السعودية إلى جانب السباق الرئيس "كأس السعودية " الذي سيقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في 29 فبراير لعام 2020م ويعد السباق الأغلى في العالم وفق ما تم الإعلان عنه بمدينة "سارتوجا" بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.جاء ذلك خلال حضور سموه حفل إطلاق بطولة كأس السعودية الذي أقيم اليوم في "فورتنم أند ماسون" في بيكاديللي بالعاصمة البريطانية لندن, وقال: "استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث العالمي تأتي انطلاقاً لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الرئيس الفخري لنادي الفروسية الذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم و كان له أكبر الأثر في تطورها وإنتشارها, كما أن متابعة وإهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله - شكلت تحولاً رئيساً ومنعطفا مهماً في تاريخ رياضة الفروسية لتصل إلى العالمية وفق نظرة وتوجيه ورؤية سموه الطموحة.وأضاف سموه: "سيتم في الحفل الإعلان عن جميع المعلومات والتفاصيل لسباقات موسم الرياض و كأس السعودية بالإضافة لسباق كأس المؤسس وكأسي خادم الحرمين الشريفين وكأسي ولي العهد بالإضافة إلى مهرجان كؤوس الملوك ، و اعتماد نظام "الهانديكاب" الذي يطبق لأول مرة في سباقات نادي الفروسية والمتوقع منها رفع مستويات السباقات بما يتناسب مع مثيلاتها في العالم كون سباقات الخيل أصبحت صناعة في الوقت الحاضر، كما ستُعلن اللوائح المنظمة للسباقات التي تم تحديثها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة وسيتم في الحفل أيضاً الكشف عن السياسية التي سيتَبعها النادي تجاه ميادين الفروسية بالمملكة والاستراتيجية التي سيتم التعامل بها مع مختلف الميادين خلال المرحلة القادمة بما يوفر لها سبل النجاح والتطوير وسياسة النادي تجاه دعم بقية سباقات الخيل في للمملكة", مثمناً الدعم الكبير الذي تجده هذه الرياضة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ .// انتهى //15:22ت م0143