تونس 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واساستنكرت جمهورية جامبيا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية.ووصفت وزارة الخارجية الجامبية في بيان أصدرته اليوم هذا الهجوم بـ"البربري" الذي يستهدف السِّلم العام، وطلبت من المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم والوقوف صفًا واحدًا من أجل عدم تكرار هذه الهجمات.وعبّرت جمهورية جامبيا في ختام بيانها عن وقوفها الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.// انتهى //15:23ت م0145