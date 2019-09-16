الباحة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسافتتح مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة علي بن صالح عباس، أمس, ملتقى الجمعيات الخيرية للتعريف بمنتجات البنك, الذي تم تنظيمه بمركز التدريب بالفرع.واشتمل الملتقى على العديد من العروض التي قدمها فريق العمل بالفرع، وأهم المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك للجمعيات التعاونية، مما يحقق لها الاستدامة المالية والمحافظ التمويلية.وأوضح مدير بنك التنمية بالباحة أن المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك للجمعيات التعاونية، لتمويل المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة، مشيراً أنه تم خلال الاجتماع، اطلاع الحضور على تجربة جمعية البر الخيرية بمحافظة بلجرشي، التي حصلت على محفظة تمويلية بقيمة 2 مليون ريال لتمويل المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة.وفي نهاية اللقاء تم فتح المجال للمشاركين للأسئلة والاستفسارات, وتكريم جميع المشاركين في الملتقى.// انتهى //15:24ت م0146