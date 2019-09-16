الأحساء 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه اليوم، الشيخ عبدالله بن معجب العجالين، بمناسبة تكليفه رئيسًا لفرع النيابة العامة بالمحافظة.ونوه سمو محافظ الأحساء بما توليه الدولة من اهتمام لتطوير العمل القضائي في النيابة العامة وفقًا للتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، متمنيًا سموه للشيخ العجالين ومنسوبي الفرع التوفيق.وجرى خلال اللقاء مناقشة الخدمات التي يقدمها الفرع وسبل التكامل مع الجهات الحكومية في المحافظة لتحقيق الأهداف المنشودة.من جانبه، أعرب رئيس فرع النيابة العامة بمحافظة الأحساء، عن شكره وتقديره لسمو محافظ الاحساء، على ما يحظى به فرع النيابة من متابعة للمهام والأعمال المناطة بهم، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى له ولمنسوبي الفرع.// انتهى //15:24ت م0147