عمّان 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى التركيز على التطورات التي تشهدها المنطقة.وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين لكونه الحل الوحيد للصراع الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 م ، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //16:22ت م0178