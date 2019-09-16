الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق16 سبتمبر 2019 م واسعقدت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" في مقرها بالرياض، اليوم، ورشة عمل تدريبية افتتحها نائب المحافظ لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعودالتميمي، حول عناوين الإصدار السادس لبروتكول الإنترنت "IPv6"، بتقديم نخبة من المهندسين الدوليين المتخصصين في هذا المجال، بالتعاون مع منظمة "RIPE NCC" المعنية بتوزيع عناوين الإنترنت في أوروبا والشرق الأوسط.وتأتي الورشة في إطار سعي الهيئة إلى رفع الوعي لدى المتخصصين واطلاعهم على أسس تطبيق عناوين الإصدار السادس لبرتوكول الإنترنت داخل شبكات تلك الجهات، بالإضافة إلىتوجيه المتدربين إلى أفضل الممارسات الأمنية المتعلقة بهذا الإصدار، مع استعراض أدوات الإدارة والمراقبة اللازمة.وتندرج الورشة ضمن سلسة البرامج التدريبية التي نظمتها الهيئة لنشر استخدام تلك العناوين، وتنمية القدرات اللازمة للتعامل معها، والتي استفاد منها أكثر من 450 مختصًافي المملكة.كما دعت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" جميع الجهات في المملكة إلى استخدام عناوين الإصدار السادس لبروتكول الإنترنت (IPv6) وتبنّيه في خدمات الإنترنت الأساسية الخاصة بهم (أسماء النطاقات، الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني), لما لها من فوائد عديدة تتجلى مع محدودية عناوين الإصدار الرابع (IPv4), وكذلك لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد مستخدمي الإنترنت في المملكة وحول العالم.// انتهى //16:23ت م0179