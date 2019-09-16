المنامة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,524.33 بانخفاض قدره 11.22 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 749.73 بارتفاع قدره 2.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و 393 ألفاً و 510 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و 90 ألفاً و 488 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.// انتهى //16:45ت م0182