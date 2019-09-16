الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق16 سبتمبر 2019 م واسأصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الثامن لشهر أغسطس، حيث استعرض أبرز منجزات البرنامج خلال 2019، متضمناً صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، كما أشار التقرير إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتحقيق مستهدفات البرنامج لهذا العام بتقديم 200 ألف خيار سكني وتمويلي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.وأوضح تقرير "سكني" أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج بلغت حتى شهر أغسطس الماضي 130.842 أسرة، منها 51.844 أسرة سكنت منازلها خلال 8 أشهر، وفي شهر أغسطس وحده بلغ عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية نحو 21.705 أسر، كما تمكنت نحو 5656 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية في شهر أغسطس، علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018.وبين التقرير أنه تم إصدار 81.364 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وذلك منذ إطلاق مبادرة تحمّل ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية شهر أغسطس 2019، يشمل نحو 53.228 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و16.738 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 11.398 شهادة إعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.واستعرض التقرير مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 55 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً من المشاريع السكنية تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.وكشف تقرير "سكني" عن إضافة 21 مخططاً سكنياً جديداً عبر بوابته الإلكترونية تهدف إلى توفير نحو 15.390 أرضاً مجانية موزعة في 8 مناطق حول المملكة، هي:عسير، والرياض، والقصيم، والباحة، ومنطقة مكة المكرمة، وجازان، والمدينة المنورة، ومنطقة حائل، يجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، كما تتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل إلكتروني، إذ يمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 125 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية لـ "سكني".وتطرق التقرير لمستهدفات "سكني" في 2019، لتسهيل تملّك 200 ألف أسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها "سكني" باختيار وحجز الوحداتالسكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل، ومن تجاوزوا 50 سنة، إذ أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني 2019".يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يُسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.// انتهى //16:48ت م0184