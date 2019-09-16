الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري في ورشة العمل عالية المستوى حول "تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"، والتي انعقدت اليوم في القاهرة.وناقشت الورشة واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بالمقارنة مع الكيانات الدولية، كما تم استعراض عدد من التجارب العربية والدولية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة سبل زيادة حجم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، والبحث عن مصادر تمويل من خلال أسواق المال واستخدام التقنيات المالية، والعديد من الموضوعات ذات الشأن بالشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.// انتهى //16:49ت م0185