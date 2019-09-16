الأحساء 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأكمل نادي الأحساء الأدبي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية عبر تقديم العديد من العروض الثقافية وأوبريت غنائي وطني، إضافة إلى معرض فني مصاحب، وذلك في مقر النادي بالهفوف .وبيّن رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري أن النادي سيقدّم بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المحافظة باقة من البرامج تتناول سيرة الوطن وما وصل إليه من تطور وماتقدمه الدولة - أيدها الله - لبناء الأرض والإنسان وتحقيق الرخاء والعيش الكريم .وأبان رئيس نادي الأحساء الأدبي أن الاحتفاء يتضمن أوبريت بعنوان "قوافل المجد" يتكون من سبع لوحات تحكي سيرة الملك عبدالعزيز - رحمه الله – وأبنائه الملوك رحمهم الله جميعا، إضافة إلى لوحة تحكي العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وأخرى عن رؤية المملكة 2030م ، وعن محافظة الأحساء عاصمة السياحة العربية للعام ٢٠١٩م ، فيما عُنونت اللوحة الختامية بـ " فخر واعتزاز " .//انتهى//16:49ت م0186