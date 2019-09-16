الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسواصلت الدورة التدريبية لإعداد مدربي رياضة الفلور بول للأولمبياد الخاص المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة ، أعمالها في جزئيها النظري والعملي ، بعد إعلان مشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برياضة الفلوربول لأول مرة في الألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 .واستكمل رئيس اللجنة الفنية بالأولمبياد الخاص الدولي ستين هومان ، بحضور مدربين من مصر ، والسعودية ، والمغرب ، والإمارات ، والأردن ، وتونس ، والسودان ، والكويت ، وعمان ، وليبيا ،و فلسطين ، الجزء النظري من الدورة وتضمن تنمية مهارات اللاعب ووضع الخطة التدريبية ، مستعرضاً المباراة النهائية من بطولة العالم الأخيرة ، والتوقف عند العديد من الحالات.وتوقف هومان عند الأسس والقواعد التي يقوم بها المدرب من أجل إعداد اللاعب ، سواء لاكتسابه المهارات الأساسية ، أو الجري بالكرة واستخدام المضرب ، مع ضرورة رفع اللياقة البدنية للاعب ،كما أن هناك 4 مراحل إعدادية للاعب ، يجب على المدرب وضعها في الاعتبار عند وضعه خطته التدريبية .وتضمن الجزء العملي التعامل مع المضرب والكرة ، وعملية استخدام المضرب ، والجري بالكرة ، وكلها أمور أساسية لابد من أن يكتسبها اللاعب من خلال التدريبات المستمرة .من جهته وافق الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب ، على مقترح اللجنة الفنية للرئاسة الاقليمية بتعديل موعد إقامة أول كأس إقليمي للفلوربول ليكون في شهر نوفمبر القادم لتتمكن الـ 6 دول المرشحة للألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 ، من الإعداد والتجهيز .// انتهى //16:50ت م0188