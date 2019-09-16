بيروت 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.69 % أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 788.06 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 81 ألفاً و546 أسهما، بقيمة 168 ألفاً و982 دولاراً ، نفّذت من خلال 23 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و784 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و838 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:57ت م0190