القاهرة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسعُقدت اليوم بالقاهرة ورشة عمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري بحضور ممثلين عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.وأشار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في كلمته - خلال ورشة العمل التي ألقتها نيابة عنه نائبة محافظ البنك المركزي المصري لبنى هلال - إلى أن الورشة تتناول عدة محاور: الأول يتمثل في تعزيز الرقابة من خلال العمل على قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة، وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية، والثاني يرتكز على نشر الوعي وثقافة الشمول المالي، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة.وأوضحت أن المحور الثالث يتمثل في العمل على خلق بيئة داعمة، من خلال دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة وتعزيز المنتج المحلي، بينما يرتكز المحور الرابع على الاعتماد على التكنولوجيا من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية؛ لتحفيز ودعم الابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية.وأشادت بسعي صندوق النقد العربي المتواصل نحو توحيد الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي على مستوى الدول العربية التي أدت إلى تكوين فريق عمل من مختلف البلدان العربية مختص بقضايا الشمول المالي.// انتهى //17:55ت م0215