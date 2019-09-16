القاهرة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر2 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 1ر749 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 3ر3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بنحو 8ر1 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنحو 35ر0% ليبلغ مستوى 24ر14970 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 63ر0% ليبلغ مستوى 51ر550 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، نحو 47ر0% من قيمته، ليبلغ مستوى 24ر1467 نقطة.وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 99 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، وحافظت 37 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //17:59ت م0218