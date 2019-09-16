بيشة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسنظم مركز صمخ جنوب محافظة بيشة، بمشاركة بلدية المركز ومتحف هجرة آل بالقرب أمس، أمسية ثقافية وفنية ضمن مشاركته في فعاليات مهرجان الصفري 2019، بحضور وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق وعدد من رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية.ونوه رئيس مركز صمخ تركي محمد اليزيدي في كلمته التي ألقاها باسمه ونيابة عن المشاركين بالدعم غير المحدود الذي تحظى به ‏محافظة بيشة والمراكز التابعة لها والمزارعون من القيادة ومواكبتها لعصر التنمية والتطور والازدهار، مؤكداً أهمية تمور الصفري والعناية بها وجعلها رافداً اقتصادياً مهماً في المنطقة.‏وأعرب رئيس مركز صمخ, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه ومتابعته لتوفير جميع احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها، مشيداً بالجهود التي بذلتها اللجان المنظمة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وفي مقدمتهم محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره.ثم توالت فقرات الحفل التي شملت العديد من القصائد الشعرية ومحاضرة توعوية تعريفية بتمور الصفري، ثم فيلم مرئي عن مركز صمخ بعنوان (صمخ بين الحاضر والماضي)، تلاه عرض مسرحي لطلاب ثانوية كعب بن زهير، ثم قدمت لوحة شعبية بمشاركة عدد من الشعراء.وشارك مركز صمخ في المهرجان بمتحف متنقل "متحف هجرة آل بالقرب" الذي يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية والتراثية التي تعكس تاريخ المنطقة والمناطق المجاورة لها.// انتهى //18:09ت م0221