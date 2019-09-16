نجران 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، اليوم الملتقى السادس لمعلمي الصفوف الأولية، بحضور مساعد المدير للشؤون التعليمية، حسين آل معمر ومدير الإشراف التربوي، علي الوادعي، وذلك بقاعة الشؤون التعليمية.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي أن الملتقى يهدف الى معالجة الصعوبات التي تواجه طلاب التعليم العام، وطلاب التربية الخاصة، والتركيز على التحصيل الدراسي، وقياس جودة نواتج التعلم، كما يتضمن استعراض تجارب ومبادرات وخبرات تربوية من بعض معلمي الصفوف الأولية، ومناقشة المناهج الحديثة، إلى جانب العديد من الورش التدريبية، وأوراق العمل التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي.//انتهى//18:39ت م0225