تبوك 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسنظم مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم, ورشة تدريبية حول معايير جائزة مؤسسة حمدان بن راشد ال مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة "الطالب المتميز" في تبوك ومحافظاتها، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة بتبوك وعبر برنامج " لقاء" الإلكتروني.وأوضح مدير مركز التميز بتعليم تبوك الدكتور خالد العنزي أن الورشة هدفت إلى التعريف بمعايير جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم "فئة الطالب المتميز" وشروط وآلية الجائزة والطرق الصحيحة للمشاركة والمنافسة على الجائزة، مشيداً باهتمام الإدارة العامة لتعليم تبوك بنشر ثقافة التميز والابداع في الميدان التعليمي والإداري وإبراز قدرات الطلاب وتميزهم ودعمهم.// انتهى //18:40ت م0226