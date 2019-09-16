نجران 17 محرم 1441هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد اليوم، برنامج "تعزيز السلوك الايجابي" مستهدفاً ٢٥ مرشدة طلابية ورائدة نشاط، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي للبنات.وتناول البرنامج الذي قدمته المشرفة أشواق الأحمري، التعريف بمشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي، وكيفية تنمية مهارات المشاركين بالأساليب المناسبة وتعزيز قدراتهم نحو تطبيق التقنيات، وتبنّي تعزيز السلوك الإيجابي وتنمية وتطوير مهاراتهم حول بناء القيم في المدارس، وتبصيرهم بأهمية الشراكة المجتمعية مع الأسرة والمؤسسات في تعزيز السلوك الإيجابي.//انتهى//18:40ت م0228