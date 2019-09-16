نيويورك 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على انخفاض اليوم متأثرة بالهجوم على منشأتي النفط الخام مطلع الأسبوع ما تسبب بتعطيل خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية، وأضاف إلى مخاوف حيال النمو العالمي، بينما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة مع قفزة بأكثر من عشرة بالمئة في أسعار النفط.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 73.46 نقطة أو 0.27 بالمئة، ليبلغ 27146.06 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بـ 10.98 نقاط أو 0.37 بالمئة، إلى 2996.41 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 55.07 نقطة، أو 0.67 بالمئة، ليصل إلى 8121.64 نقطة.// انتهى //18:42ت م0229