الخرطوم 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واساستقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين، في الجالات كافة .وقال السفير بن جعفر : إنه نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة العربية السعودية بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، كما سلمه دعوة رسمية لزيارة المملكة .// انتهى //19:20ت م0240