المدينة المنورة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسنظمت جامعة طيبة ممثلة في وكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي لقاء بعنوان "حقوق الملكية الفكرية" , تحدث فيه معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم وسط حضور عدد من المهتمين وأصحاب الأعمال السعوديين.وأوضح معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة حريصة على إعادة منظومة البحث العملي وتطويرها، وزيادة الأعمال الابتكارية في هذا العام، كما تحرص الجامعة على المساهمة في بناء مجتمع يعزز التنمية المستدامة واقتصاديات المعرفة من خلال تعليم متميز وبحوث نوعية وشراكة مجتمعية في بيئة محفزة للتعلم والإبداع.وأكد معاليه أن الجامعة ترتكز على عدة منظومات تسهم في تحقيق تطوير الجامعة من ضمنها مبادرة وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني التي تركز على تحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية ودعم كل المشاريع التي تقدمها الجامعات في هذا الاتجاه، كما ذكر معاليه عددا من المشاريع التي تعمل عليها شركة وادي طيبة.وأضاف معاليه أن الجامعة تسعى إلى تمكين الطاقة المتجددة من المساهمة الفاعلة، مضيفا بأن قسم البحث والتطوير والابتكار أعتمد على دعم انتشار تقنية الطاقة، وملائمة تقنيات الطاقة للحالة البيئية المحلية السعودية، واستغلال المصادر الطبيعة.وبين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم أن حقوق الملكية الفكرية لا تقتصر على براءات الاختراع فقط؛ بل تشمل العلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والأصناف النباتية، والتصاميم الصناعية، منوها بأن السعودية أصبحت اليوم رائدة في مجال حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم، وأن عمر حقوق الملكية الفكرية في السعودية 80 عاما.واستعرض الدكتور السويلم الرسالة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة السعودية للملكية الفكرية للوصول لها والمتمثلة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية، وتوفير المنتجات والخدمات بكفاءة وجودة عالية، والرفع من مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتوجيه منظومة الملكية الفكرية في المملكة، وتوفير المعلومات المتعلقة بهذا المجال، والتعاون مع جهات إنفاذ الملكية الفكرية، والمنظمات ذات العلاقة.واختتم اللقاء وكيل الجامعة للأعمال والأبداع المعرفي الدكتور سلطان العمري موضحا أن وكالة الجامعة للأعمال والأبداع المعرفي تعتمد على السياسة العامة للجامعة لقطاع الأعمال والابداع ولتنمية مواردها الذاتية وتوفير إيرادات متنوعة وإيجاد بيئة محفزة للمشاريع الإبداعية والريادية مع تعزيز وتقوية ارتباط الجامعة بالقطاع الخاص وتوثيق العلاقة مع شركاء استراتيجيين وجذب رؤوس الأموال التي تساهم في تنمية موارد الجامعة ودعم مشاريعها التطويرية في التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال رؤية واضحة ورسالة متميزة وأهداف طموحة للوكالة.//انتهى//19:26ت م0242