الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء غدٍ, حفل تخريج 571 طالبًا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف عليها كليات التميز، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد, وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والعسكري وأولياء أمور الخريجين, وذلك بمقر الكلية جنوب شرق مطار الملك خالد الدولي.وأكد الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري أهمية الرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة الرياض لهذه المناسبة المهمة, التي تُعد دافعاً ومحفزاً لخريجي وطلاب هذه الكلية.وقال : إن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تحظى باهتمام ودعم ورعاية من الحكومة الرشيدة أسوة بالمعاهد والكليات التقنية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، وبإقبال كبير من الطلاب للالتحاق ببرامجها وتخصصاتها المختلفة التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدًا أن الكلية أسهمت في تقديم برامج نوعية متعلقة بصيانة الطائرات وفي توطين هذا القطاع المهم من خلال طلاب الكلية وخريجيها.وأشار في الوقت ذاته إلى حصول أكثر من 93% من خريجي الدفعتين الأولى والثانية والثالثة من خريجي الكلية على وظائف قبل التخرج في جهات حكومية و خاصة مثل "القوات الملكية الجوية السعودية، وشركة ايرباص، وشركة السلام للطائرات، وشركة BAE systems و غيرها".يذكر أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إحدى الكليات التقنية العالمية التي تشرف على تشغيلها شركة كليات التميز، إضافة إلى معاهد الشراكات الاستراتيجية.وتُعد شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني، مما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030م.// انتهى //19:29ت م0244