نجران 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسالتقى محافظ محافظة يدمه موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه بالمحافظة اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد أحمد آل جبار.وناقش اللقاء سبل التطوير في الخدمات التي يقدمها فرع الكلية بالمحافظة، والتوسع في خدمة المجتمع وفتح أقسام جديدة وزيادة عدد المتدربين.ونوه العنزي بكافة الجهود المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، بتوجيه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، وسمو نائبه.من جانبه أكد آل جبار أهمية الزيارة ومواصلة الجهود في تطوير العمل التقني.// انتهى //20:00ت م0249