فيينا 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسقام معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والوفد المرافق له اليوم بزيارة إلى مقر مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IEC) في العاصمة النمساوية فيينا، حيث كان في استقبال معاليه رئيسة المركز إيلينا بوجلوفا، وعدد من المسؤولين.وتجول معاليه في أنحاء المركز واطلع على قطاعات وأقسام المركز المعنية بتعزيز الجاهزية الدولية للاستجابة لحالات الطوارئ والاتصال مع الجمهور من مختلف أنحاء العالم في حالات وقوع الطوارئ النووية والإشعاعية.كما استمع معاليه من رئيسة المركز إلى شرح عن المهام والأدوار المناطة بالمركز للتأهب للطوارئ الدولية والاتصال، والتصدي للحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، فضلاً عن الخطط والبرامج التي ينفذها المركز بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأشاد الدكتور الزياني بالتعاون القائم بين الوكالة ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في متابعة المستجدات في المعايير الدولية الخاصة بخطط الطوارئ النووية والإشعاعية وفق الخطة الإقليمية الخليجية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية التي أعدها المركز بمشاركة دول مجلس التعاون وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك للإبقاء على جهازية دول المجلس في مواجهة أي كارثة نووية أو إشعاعية.رافق معاليه في هذه الزيارة رئيس بعثة مجلس التعاون في فيينا محمد الغيلاني، والوفد المرافق للأمين العام، وعدد من المسؤولين في البعثة.// انتهى //20:49ت م0252